Kendall Jenner e Bad Bunny são flagrados aos beijos pela primeira vez

Kendall Jenner e Bad Bunny foram vistos aos beijos e carícias durante o show do rapper Drake, no último domingo, 13. A cena foi registrada por um fã, que logo postou um vídeo no TikTok. De acordo com uma fonte que estava no local, e que acabou falando ao Page Six, o casal estava “se agarrando ao lado de Kim Kardashian”.

Bad Bunny e Kendall Jenner: já haviam sido vistos juntos Foto: Jordan Strauss/Invision/AP e Danny Moloshok/REUTERS





Filha da ex-atleta olímpica Caitlyn Jenner e da empresária e persona conhecida da TV dos Estados Unidos, Kris Jenner, a californiana Kendall é, através de sua mãe Kris, meia-irmã de Kourtney, Kim, Khloé e Rob Kardashian.

O rapper porto-riquenho Bad Bunny se notabilizou pelo trap e reggaeton latino. Mesmo já tendo lançado sucessos antes, conheceu o sucesso mesmo depois de colaborar com Cardi B e Drake nos singles I Like It e Mia. Seu álbum de estreia foi premiado com um Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Urbana.