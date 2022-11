Kevi Jonny e a Sthe Matos sofrem acidente na estrada

Publicidade

O cantor Kevi Jonny utilizou suas redes sociais para tranquilizar os fãs depois do acidente que sofreu com sua namorada, a influenciadora Sthe Matos, nesta-feira, 11. O fato aconteceu na BR-242, no oeste da Bahia, enquanto estavam indo seguindo rumo à cidade de Luis Eduardo Magalhães, onde o artista tinha um show agendado.

No Instagram, o cantor sinalizou que estava abalado após o acidente e ainda não tinha condições de gravar conteúdos: “Estamos bem graças a Deus! O pior já passou. Tivemos mais um livramento de Deus, que eu só tenho agradecer por ter nos livrado de algo pior.”

Leia também MC Mirella e Maria Venture se beijam na prévia do reality ‘De Férias com o Ex’; veja vídeo

Kevin Jonny Foto: Instagram/@kevinjonny

Não houve óbitos no acidente e cinco pessoas da equipe de Jonny foram encaminhadas ao hospital, segundo comunicado oficial do artista.

Kevi Jonny e Sthe Matos namoram desde o dia 31 de outubro.