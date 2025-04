Kevin Bacon diz que conheceu sua mulher quando ela tinha 12 anos

“Eu estava fazendo muitas peças fora da Broadway... Tinha 19 anos, então ela devia ter uns 12. A mãe dela tinha me visto em algumas peças e sabia que a pequena Kyra de 12 anos queria ser atriz. Então disse: ‘Tem um ator que acho que você deve ver’”, disse no programa The Drew Barrymore Show desta segunda-feira, 7.

Bacon explicou que a mãe de Kyra a levou para ver uma de suas peças em Nova York. Após a apresentação, ela o abordou e o elogiou.