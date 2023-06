Kevin Costner afirma que ex gastou mais de US$ 95 mil no seu cartão para bancar divórcio, diz jornal

Um novo capítulo da conflituosa separação de Kevin Costner e Christine Baumgartner foi divulgado nesta quinta-feira, 15. Segundo o Page Six, o ator descobriu que a ex gastou mais de US$ 95 mil no seu cartão de crédito para financiar as despesas do divórcio.

De acordo com o jornal, Christine gastou o equivalente a R$ 457 mil para bancar honorários de advogados e um contador “sem aviso prévio”. Nessa semana, o artista revelou que Christine se recusa a sair de sua casa.

Kevin Costner e Christine Baumgartner Foto: Foto: Evan Agostini/Invision/AP

De acordo com o site Radar Online, o acordo assinado em 2004 determinava saída do apartamento em 30 dias após o pedido de divórcio. O ator diz que Christine “tomou a posição de não se mudar da residência de propriedade separada de Kevin, a menos que ele concorde com várias exigências financeiras”.

O pedido de divórcio partiu da designer, em 1º de maio deste ano, após 18 anos de união. E, conforme o acordo pré-nupcial, ela teria 30 dias para deixar o imóvel.

Segundo publicação do Page Six, Kevin ainda está tentando convencer Baumgartner a se mudar de sua casa de US$ 145 milhões em Carpinteria, Califórnia.