Kevin Spacey comparece ao julgamento por agressão sexual e testemunha em própria defesa

LONDRES/ AP - O ator Kevin Spacey, 63, fez uma pausa dramática em seu depoimento nesta quinta-feira, 13, e pareceu quase engasgar ao relembrar a amizade “íntima” e “um tanto sexual” que compartilhou com um homem que agora o acusa de apalpá-lo violentamente. Ele disse que ficou “arrasado” quando soube das acusações.

O artista comparece desde o final de junho perante a Justiça inglesa por 12 agressões sexuais a quatro homens, cometidas entre 2001 e 2013. Ele nega “veementemente” as acusações.

O ator Kevin Spacey chega ao Southwark Crown Court, em Londres, onde está sendo acusado. Foto: Aaron Chown / AP

“Eu nunca pensei que [o homem] que eu conhecia iria, 20 anos depois, me apunhalar pelas costas”, disse ao testemunhar em sua própria defesa no julgamento de agressão sexual.

Spacey falou com uma voz calma e um comportamento sincero - às vezes bem-humorado, humilde e autodepreciativo.

Spacey se declarou inocente das acusações que incluem acusações de agressão sexual e indecente e uma acusação de levar uma pessoa a se envolver em atividade sexual com penetração sem consentimento.

Acusações

Quatro homens o acusaram de agredi-los sexualmente, descrevendo os encontros perturbadores que passaram de toques indesejados a agressões agressivas na virilha. Um homem que chamou Spacey de “vil predador sexual” disse que desmaiou ou adormeceu no apartamento do ator em Londres e acordou com o ator fazendo sexo oral nele.

A promotora Christine Agnew chamou Spacey de “valentão sexual” que “se delicia em fazer os outros se sentirem impotentes e desconfortáveis”.

Actor Kevin Spacey looks on as he arrives at Southwark Crown Court, London, where he is charged with three counts of indecent assault, seven counts of sexual assault, one count of causing a person to engage in sexual activity without consent and one count of causing a person to engage in penetrative sexual activity without consent between 2001 and 2005, on Thursday July 13, 2023. (Aaron Chown/PA via AP) Foto: AP / AP

Um de seus acusadores disse que, em várias ocasiões ao longo dos anos, Spacey tocou a parte interna de sua coxa, nádegas e virilha de maneiras indesejadas que o deixaram desconfortável. A carícia aconteceu quando o homem estava dirigindo Spacey e o ator agarrou sua virilha com tanta violência que quase saiu correndo da estrada.

A suposta vítima disse à polícia que alertou Spacey para nunca mais fazer isso e ameaçou denunciá-lo.

Defesa

“Isso nunca aconteceu”, testemunhou Spacey. “Eu não estava em uma missão suicida em nenhum desses anos.” Ele descreveu o relacionamento de maneira muito diferente, parecendo melancólico ao olhar para uma foto que o homem lhe enviou.

Spacey ainda relatou que o homem era engraçado, charmoso e relembrou o tempo de paquera que passaram juntos, dizendo que provavelmente assumiu a liderança no contato físico: “Sou um grande paquerador.”

Lentamente, os dois homens começaram a se tocar, disse Spacey, mas nunca foi muito além, porque o homem deixou claro que não queria isso.

Ator está sendo acusado por 12 agressões sexuais a quatro homens, cometidas entre 2001 e 2013 Foto: Aaron Chown / AP

“Ele disse coisas como: ‘Isso é novo para mim’, então acho que ele pode ter ficado surpreso com sua reação”, disse Spacey. “A única coisa que ele deixou claro foi que não queria ir além do que estávamos indo e eu respeitei isso.”

Apesar das vítimas alegarem o contrário, o artista nega “veementemente” as acusações. Se condenado, ele pode enfrentar uma pena de prisão que acabaria com suas esperanças de um retorno.

Spacey disse à revista alemã Zeit que “existem pessoas agora que estão prontas para me contratar no momento em que eu for inocentado dessas acusações em Londres”. Spacey, que possui casas em Londres e nos Estados Unidos, está em liberdade sob fiança incondicional.