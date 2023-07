Kevin Spacey é ‘assediador sexual’, diz promotoria britânica; ele é acusado de 12 assédios sexuais

AFP | O ator americano Kevin Spacey foi qualificado, nesta sexta-feira (30), como “assediador sexual” pela promotoria no início do julgamento em Londres, onde é acusado de 12 assédios sexuais contra quatro homens entre 2001 e 2013. Acusações que ele nega.

Spacey, de 63 anos, é “um homem que não respeita os limites nem o espaço pessoal”, que “gosta que outras pessoas (...) se sintam incomodadas, um assediador sexual”, afirmou Christine Agnew, representante da promotoria.

Após a seleção do júri e a apresentação das acusações na quarta-feira, a acusação tomou a palavra, nesta sexta-feira, entrando no mérito de um julgamento que deve durar quatro semanas no Tribunal da Coroa de Southwark, no sul de Londres.

Ator americano Kevin Spacey deixa o Southwark Crown Court em Londres, em 30 de junho de 2023. Duas vezes vencedor do Oscar, ele é julgado no Reino Unido acusado de crimes sexuais contra quatro homens Foto: EFE / EFE

O astro de Holywood se declarou inocente das 12 acusações que lhe imputam. Em virtude da legislação inglesa, não se pode identificar as supostas vítimas.

O ator, ganhador de dois Oscar por “Beleza Americana” (1999) e “Os Suspeitos” (1995), é acusado de assediar sexualmente três homens entre março de 2005 e abril de 2013, quando era diretor do teatro Old Vic de Londres.

Ilustração do tribunal feita por Elizabeth Cook do ator Kevin Spacey, centro, no banco dos réus enquanto ouve Christine Agnew, à direita, em Southwark Crown Court, Londres, sexta-feira, 30 de junho de 2023 Foto: AP / AP

Segundo Agnew, Spacey “tocou (um dos homens) de forma inapropriada (...) tentando agarrar suas nádegas” e “em várias ocasiões (...) agarrou os órgãos genitais (do homem) através de sua roupa” sem seu consentimento.

O ator é acusado de assediar outro homem entre 2001 e 2004, chegando a obrigá-lo a manter relações sexuais não consentidas.

Segundo a promotoria, a suposta vítima, após ser convidada por Spacey para tomar uma bebida em um apartamento, adormeceu e quando despertou, percebeu que o ator estava fazendo sexo oral nele.

Apesar da negativa, ele continuou e a vítima teve que empurrá-lo e ir embora do apartamento, acrescentou a acusação.

Spacey foi uma das grandes estrelas pegas pelo movimento global #MeToo (Eu também, em tradução literal), surgido em 2017, a partir do caso do todo poderoso produtor de cinema americano Harvey Weinstein.

Foi inicialmente acusado de assédio sexual por vários homens nos Estados Unidos, o que destruiu a bem-sucedida carreira dele. O ator sempre negou as acusações e isso o levou a revelar ser homossexual.

No ano passado, foi declarado inocente em um desses casos por um tribunal civil de Nova York. Em 2019, foram retiradas as acusações em outro.