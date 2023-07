Kevin Spacey é inocentado de acusações de crimes sexuais e chora ao ouvir sentença: ‘Grato’

O ator Kevin Spacey foi inocentado de todas as acusação de crimes sexuais em julgamento no Reino Unido, nesta quarta-feira, 26, dia do aniversário do ator. Ele respondia por nove crimes contra quatro homens, de abusos supostamente ocorridos entre 2001 e 2013, informa a agência de notícias AFP.

O júri da corte de Southwark Crown, no sul de Londres, chegou à decisão após mais de 12 horas de deliberações. De acordo com a revista Variety, o ex-astro de House of Cards caiu em prantos quando o júri proferiu a sentença. O julgamento durou quatro semanas e meia.

Na saída do tribunal, ele deu uma breve declaração aos repórteres. “Sou extremamente grato ao júri que se deu ao trabalho de considerar todas as evidências e fatos antes de chegar a uma decisão e aceito humildemente o veredito de hoje”, disse.

Spacey então entrou em um táxi, enquanto uma fã gritava “nós te amamos Kevin” e outro perguntava se ele iria voltar para a série da Netflix “House of Cards”.

Kevin Spacey deixa tribunal em Londres após ser julgado inocente de todas as acusaões de crimes sexuais Foto: REUTERS / REUTERS

Até mesmo o astro do rock britânico Elton John prestou depoimento como testemunha de defesa de Spacey. A promotoria alegou que ele era um “valentão sexual” que se deleitava em fazer com que os outros se sentissem desconfortáveis, inclusive ao agarrar agressivamente as virilhas dos homens.

O duas vezes ganhador do Oscar, que completou 64 anos na quarta-feira, negou sete acusações de agressão sexual, uma acusação de levar uma pessoa a se envolver em atividade sexual sem consentimento e uma acusação de levar uma pessoa a se envolver em atividade sexual com penetração sem consentimento - esta, a mais grave, poderia levar até a prisão perpétua.

Em uma delas, um ex aspirante a ator disse que acordou no apartamento de Spacey e o encontrou praticando sexo oral nele, sugerindo que o ator o “drogou”. Spacey também foi acusado de agarrar a virilha de uma vítima “com tanta força” que ela quase perdeu o controle do carro que dirigia e saiu da estrada, à caminho de um evento filantrópico.

Kevin Spacey fala a jornalistas na saída dop tribunal de Southwark Crown, em Londres, após veredicto de absolvição de todas as acusações de crimes sexuais Foto: AP / AP

Os veredictos em Londres seguem um tribunal dos EUA que, no ano passado, rejeitou alegações sexuais separadas em um processo civil movido no país. O juiz decidiu que a acusação não foi comprovada depois que um júri não se convenceu com as provas apresentadas.

Spacey sempre negava todas as acusações. Ele dizia que eram “loucura” e “uma facada nas costas”.

Há pouco mais de um mês, o ator afirmou que não deveria ficar sem trabalho por muito tempo após o julgamento. “Sei que há pessoas neste momento prontas para me contratar no momento em que eu for inocentado dessas acusações em Londres”, afirmou à ZEITmagazin.