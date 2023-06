Key Alves cobre tatuagem que havia feito em homenagem ao ex-BBB Rodrigo Mussi

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves mostrou aos internautas uma nova tatuagem que fez nesta quinta-feira, 22. Porém, o que chamou a atenção dos seguidores foi que a mais nova tatuagem foi feita em cima da escrita “Mussi”, que havia na lateral do pulso da atleta. O antigo desenho era uma homenagem feita ao também ex-BBB Rodrigo Mussi, que havia sofrido um acidente de carro em março de 2022.

Key Alves mostra nova tatuagem que cobre homenagem que havia feito ao ex-BBB Rodrigo Mussi Foto: Reprodução/Instagram @keyalves

A tatuagem é uma meia mandala. Nos stories, a também influencer escreveu: “Significado Mandala: símbolo da espiritualidade”. Durante o confinamento, a jogadora de vôlei havia contado que conheceu o ex-brother e que ficaram momentos antes do acidente. Porém, durante uma entrevista ao programa Encontro, Rodrigo Mussi falou que não havia estado com Key no dia do acidente.

Outro episódio, sobre as tatuagens da atleta, que também chamou a atenção de muitos, foi um desenho de um coração nas cores de uma bandeira que, segundo ela, é a do México. O desenho foi feito em homenagem a sua participação no reality La Casa de Los Famosos. Porém, Key Alves acabou sendo “avisada” que a tatuagem, na verdade, se tratava da bandeira da Itália.





Além disso, a ex-BBB também tem uma tatuagem com as escritas “Be beaultiful hurt”, que deveria significar “Ser bonita dói”. Porém, em tradução literal, fica “seja bonita machucada”. Para a devida mensagem, a frase correta deveria ser: “Being beautiful hurts”. Ou seja, seria necessária uma correção completa, incluindo da palavra “beautiful”, que está escrita com um “l” a mais no braço da BBB.

