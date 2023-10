Key Alves mostra interior de nova mansão em Alphaville com mesa de R$ 60 mil; veja vídeo

Nesta quinta-feira, 5, atleta e ex-BBB Key Alves mostrou detalhes do interior da mansão que está morando em Alphaville, na grande São Paulo. Ela filmou os móveis que estavam sendo montados na casa, além de uma mesa que afirmou ter comprado por R$ 60 mil.

Key começou mostrando um recurso que instalou no imóvel com vários alto-falantes conectados ao seu celular. “A casa é uma balada”, comentou.

Key Alves mostrou o interior da nova mansão em Alphaville, que possui até mesa de R$ 60 mil. Foto: @keyalves via Instagram

Depois, ela filmou a reação da irmã, Keyt, e do pai, Manoel Ramalho, ao verem a casa pela primeira vez. Manoel se mostrou impressionado com a nova mesa. “Nós parcelamos”, brincou a jogadora de vôlei.

A jogadora também publicou a piscina com borda infinita que possui em uma varanda da mansão, além dos quartos com lareira. Assista ao vídeo:

Key comemorou a conquista em uma publicação feita no Instagram na quarta-feira, 4. “Eu não tinha nada, eu vim do pouco”, escreveu a atleta, que disse que, há 13 anos, vivia em uma comunidade em Bauru, no interior de São Paulo, chamada Ferradura Mirim.

“Hoje sinto vontade de chorar olhando para essa casa onde estou morando. Era difícil de ter, mas eu trabalhei dia e noite e Deus me abençoou e mudou os meus planos”, afirmou a jogadora de vôlei.