Key Alves se surpreende com banho de colegas de ‘confinamento’ em ‘La Casa de Los Famosos’

A ex-participante do BBB 23, Key Alves, ficou surpresa com a maneira como os participantes de La Casa de los Famosos tomam banho.

Os participantes do reality mexicano se surpreenderam com as gravações do banho no programa brasileiros Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

“O banho é com roupa?”, perguntou a ex-sister. Os participantes disseram que não e afirmaram que o banheiro era privado. Não há gravação das câmeras no momento íntimo de higiene. Elas são ligadas apenas em caso de duas pessoas dentro do espaço, segundo os participantes do reality mexicano.

Há diferenças entre o reality mexicano e o programa brasileiro. A jogadora contou um pouco sobre a experiência no programa aqui no Brasil.

“Vocês tomam banho pelados? Eu vou de calcinha”, contou aos colegas de “confinamento”, que também se surpreenderam com o fato de os brasileiros tomarem banho com todas as câmeras filmando.





