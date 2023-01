Kim Kardashian aparece dançando sucesso de Taylor Swift com a filha e web relembra antiga rivalidade

Bandeira branca? A influenciadora Kim Kardashian chamou a atenção dos internautas nesta quinta-feira, 5, após aparecer dançando um dos sucessos de Taylor Swift com a filha, North West. As duas já protagonizaram um dos atritos mais conhecidos do universo pop em 2016.

O vídeo foi publicado no TikTok que Kim mantém com a filha. Na publicação, que já conta com mais de 6 milhões de visualizações, as duas aparecem se divertindo ao som de Shake It Off, presente no álbum 1989, lançado por Taylor em 2014.

Os atritos públicos entre Kim e Taylor começaram após o lançamento da música Famous por Kanye West. À época, a influenciadora ainda era casada com o rapper.

Na música, Kanye chama a cantora americana de “vadia”, o que gerou desconforto. Kim saiu em defesa do então marido e chegou a dizer que Swift estava “se fazendo de vítima”.

“Na ligação com Kanye, ela disse que, no tapete vermelho do Grammy 2016, a mídia pensaria que existe uma rixa, mas ela daria risadas e diria que a piada era a imprensa, que ela já estava a par de tudo antes de a música ser lançada. Só que no discurso do Grammy ela humilhou meu marido apenas para se fazer de vítima”, disse a influenciadora em entrevista à revista GQ.

Kim Kardashian e Kanye West se envolveram em uma briga com Taylor Swift em 2016. Foto: Lucas Jackson / REUTERS

Taylor chegou a publicar um comunicado dizendo que não havia sido informada sobre a menção à palavra “vadia” na música. “Kanye nunca disse que usaria os termos ‘essa vadia’ para se referir a ela. [...] Kim defender que Taylor e sua equipe estavam cientes da gravação não é verdade e Taylor não consegue entender porque Kanye West, e agora Kim Kardashian, não a deixam em paz”, afirmou.

Kim e Kanye anunciaram a separação em 2021, após sete anos juntos. Além de North, eles também são pais de Saint, Chicago e Psalm. Vale lembrar que, no início do processo de divórcio, o rapper chegou a criticar a influenciadora publicamente por manter um perfil no TikTok com a filha.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais