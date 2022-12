Kim Kardashian chora ao falar sobre criação dos filhos em meio a polêmicas de Kanye West; assista

Quase dois após o fim do seu casamento com Kanye West, Kim Kardashian falou, em entrevista ao podcast Angie Martinez IRL Podcast, sobre como é a relação dos filhos, North, Saint, Chicago e Psalm, com o pai. Segundo a influenciadora, ela tenta proteger os herdeiros de todas as polêmicas que envolvem Ye - e contou também como busca manter uma boa imagem dele para os pequenos.

Kanye West e Kim Kardashian terminaram o casamento após 7 anos de relação, em 2021 Foto: Evan Agostini/Invision/AP

“Eu definitivamente o protegi e ainda vou protegê-lo aos olhos dos meus filhos, para os meus filhos. Então, na minha casa, meus filhos não sabem de nada do que acontece no mundo externo”, disse ela. A apresentadora questionou em sequência como ela faz isso num mundo com redes sociais e o acesso a internet.

“Na escola, alguns dos meus melhores amigos são os professores, então eu sei o que acontece nos intervalos, na hora do lanche, sobre o que tem sido falado. Nenhum dos alunos disse nada aos meus filhos”, explicou Kim, e em sequência disse que na sua casa também está atenta a todos os detalhes e o que pode levar os filhos a ter acesso aos assuntos que envolvem Kanye West.

“Eu protejo as coisas em casa o máximo que eu consigo. A TV, o conteúdo que aparece. É [um trabalho de tempo integral]”, assumiu.

A Kardashian revelou como isso a afeta e revelou que assim que deixa as crianças na escola, pode “cair no choro”.

“Na minha casa, eu posso estar passando por algo, mas se eles querem ouvir alguma música do pai, não importa o que eu esteja passando e o que esteja acontecendo no mundo, eu tenho que ter aquele sorriso no meu rosto, soltar as músicas dele, cantar junto com meus filhos, agir como se nada estivesse errado. Assim que eu os deixo na escola, eu posso cair no choro ou, sabe, responder de volta ou fazer o que tenho que fazer”, contou.

E em sequência caiu no choro ao falar sobre como queria proporcionar uma boa infância aos filhos, assim como foi a sua.

“Eu tive o melhor pai. Eu não queria me emocionar. Parece que faz só um dia para mim. É difícil. M***** como guarda compartilhada são realmente difíceis, você sabe”, acrescentou.

Kim ficou oficialmente solteira em março de 2022. Ela e o rapper casaram em 2014.

