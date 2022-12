Kim Kardashian diz que ainda acredita no amor: ‘na quarta vez vai dar certo’

Kim Kardashian participou do podcast The Goop, apresentado pela atriz Gwyneth Paltrow (Homem de Ferro). Durante a conversa, elas falaram sobre relacionamentos. A socialite, que já foi casada três vezes, disse que tem a “fantasia” de que terá sorte no amor no quarto casamento.

Kim Kardashian foi casada três vezes: Damon Thomas (2000-2004), Kris Humphries (2011-2013) e Kanye West (2014-2021) Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP

Entre 2000 e 2004, Kim era casada com o produtor musical Damon Thomas; depois, de 2011 a 2013, juntou os panos com Kris Humphries, jogador de basquete. Em 2014, ela se casou com o rapper Kanye West, com quem viveu até o ano passado. “Honestamente, sinto que meu último casamento foi o único de verdade. No primeiro, eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo”, disse.

Kim e Kanye tiveram quatro crianças juntos: North, de 9 anos, Saint, 7, Chicago, 5, e Psalm, 3. Os dois caçulas foram gerados por uma barriga de aluguel. Perguntada se ela teria mais filhos: “nunca diga nunca”.

Atualmente, Kim Kardashian está solteira. Em março deste ano, anunciou que estava namorando o humorista Pete Davidson. Mas o relacionamento não durou muito, nove meses depois, em agosto, veio o término. À Gwyneth Paltrow, a socialite disse que está bem solteira e que tem buscado focar mais em si mesma.