Kim Kardashian é criticada por vender chinelos usados por até R$254

A empresária e influencer Kim Kardashian foi alvo de críticas após vender chinelos usados por até US$ 50, no real, cerca de R$ 254. Apesar das polêmicas, os sapatos foram esgotados.

As vendas foram feitas pelo site Kardashian Kloset, criado em 2019 para vender peças e acessórios da família por um preço mais “barato”. Calças de Khloe, brincos de esmeralda da Jenner e até mesmo itens das crianças, como um babador.

Segundo o portal Page Six, Kim ainda tirou um print do site e postou em seus stories do Instagram. Ainda segundo o site, em março de 2022 Kim já havia sido criticada, pois no meio do divórcio com Kanye West, vendeu sapatos Yeezy na plataforma, postando dois pares de sandálias pretas da marca à venda antes de remover as listas.

“Vender coisas que você ganhou de graça quando já é um ‘bilionário’ é tão nojento”, escreveu um fã no Reddit “KUWTK” na época.

Chinelos da Kim Kardashian Foto: Reprodução/Site/KardashianKloset