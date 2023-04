Kim Kardashian entra para elenco da 12ª temporada de ‘American Horror Story’

Nesta segunda-feira, 10, Kim Kardashian anunciou que fará parte do elenco da 12ª temporada de American Horror Story. Ela vai protagonizar a série ao lado da atriz Emma Roberts.

O anúncio foi feito por ela por meio das redes sociais. Com apenas emojis na legenda, a empresária divulgou um teaser que diz que o seriado retornará no verão norte-americano, ou seja, entre junho e agosto.

O mesmo vídeo foi compartilhado por Emma, que já é integrante fixa da produção. “Neste verão… Kim e eu estamos delicadas”, escreveu a artista.

A prévia não inclui detalhes sobre a trama ou o papel de Kim. Contudo, segundo a revista Variety, um representante de Ryan Murphy, o criador da série, afirmou que a personagem foi criada especialmente para ela.

Esta será a primeira vez que a influenciadora trabalhará como atriz em anos. Ela esteve no longa Super-Heróis: A Liga da Injustiça, de 2008, e fez uma ponta em Oito Mulheres e um Segredo, de 2018.

Criada por Murphy e Brad Falchuk, American Horror Story é uma série antológica de terror, suspense e drama. Além de nomes tradicionais no elenco, como Sarah Paulson e Evan Peters, a produção já contou com outros grandes artistas, como Lady Gaga e Angela Bassett. As 11 primeiras temporadas estão disponíveis no Star+.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais