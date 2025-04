Kim Kardashian está processando Lana Del Rey? Saiba como surgiram os rumores, negados pela cantora

Nos últimos dias, surgiu nas redes sociais um rumor de que Kim Kardashian estaria processando Lana Del Rey em 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões) por não ter sinalizado como publicidade paga as postagens feitas para uma campanha da SKIMS - marca da influenciadora e empresária - que a cantora estrelou no Dia dos Namorados do ano passado. Isso teria tornado a SKIMS alvo de críticas da National Advertising Division, organização sem fins lucrativos que monitora publicidade nos Estados Unidos.

Kim Kardashian estaria processando Lana Del Rey por conta de campanha publicitária. Foto: @honeymoon e @kimkardashian via Instagram

Na última segunda-feira, Lana Del Rey desmentiu a existência do processo em um comentário no Instagram. “Não, não, isso não está acontecendo. Pelo menos não que alguma de nós saiba. Não sei de onde isso surgiu, mas se por algum motivo tiver que acontecer por causa das diretrizes, então lidaremos com isso. Mas nunca será o fim de uma amizade”, escreveu a cantora em um vídeo sobre tais boatos, publicado por Sloan Hooks, apresentador de um podcast de cultura pop.

Lana Del Rey desmente boatos em comentário: "Isso não está acontecendo. Pelo menos não que alguma de nós saiba". Foto: Reprodução/@honeymoon via Instagram

Segundo o portal americano TMZ, fontes anônimas próximas ao caso disseram que os boatos de processo entre as estrelas são “categoricamente falsos”. Kim Kardashian não se manifestou sobre o assunto até o momento.

Kim e Lana são amigas há anos e já posaram juntas em eventos. A Kardashian assume ser fã da cantora - inclusive, quando o rapper Kanye West a pediu em casamento, em 2014, contratou uma orquestra para tocar a música Young and BeautifuI da artista.