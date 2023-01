Kim Kardashian se irrita com paparazzo após pergunta sobre Kanye West: ‘Não fale disso comigo’

Kim Kardashian se irritou com um paparazzo após o homem ter perguntado sobre um suposto incidente envolvendo seu ex-marido, o rapper Kanye West.

De acordo com o site Page Six, ele estaria sendo investigado após ter arrancado o celular de uma mulher que o filmava e jogado o objeto no chão.

O episódio teria acontecido na última sexta-feira, 27, mesmo dia em que a empresária foi confrontada pelo fotógrafo.

Ela foi assistir ao jogo de basquete da filha, North West, de 9 anos, e estava saindo do ginásio acompanhada da menina e do filho Saint, de 7, quando foi questionada sobre a suposta agressão.

O momento estava sendo gravado e, alguns instantes depois da pergunta, é possível ouvir uma criança gritando: “Por favor, vá embora”.

Em seguida, Kim ajuda os filhos a subirem no banco de trás do carro e se vira para o paparazzo. “Não fale disso comigo na frente dos meus filhos”, responde.

O fotógrafo então pede desculpas e outra pessoa pode ser ouvida dizendo: “Não fui eu”. Confira o momento: