Klara Castanho e Fernanda Concon anunciam lançamento de podcast: ‘Espaço de comunicação’

Nesta segunda-feira, 6, as atrizes Klara Castanho e Fernanda Concon anunciaram que serão as apresentadores de um novo podcast, intitulado Sem nome Pod.

Toda semana, o programa contará com a participação de um convidado especial para debater diferentes assuntos, como educação política, invasão do corpo feminino, representatividade, meio ambiente e indústria musical.

O primeiro episódio terá o tema “Crescer Frente a Fama” e contará com a participação de Maísa, que é amiga de longa data das apresentadores. O programa vai ao ar já nesta quarta-feira, 8 de março, a partir das 19h, no Youtube e em todas as plataformas digitais.

A primeira temporada do podcast terá 10 episódios e, de acordo com comunicado divulgado à imprensa, tem o objetivo de informar o expectador com entrevistas com especialistas sobre os temas, além dos convidados.

Klara Castanho, Maisa e Fernanda Concon na gravação do primeiro episódio do 'Sem Nome Pod'. Foto: Luiz Rebelato/Divulgação

Para Klara, o programa é uma “oportunidade de ampliar um espaço de comunicação e conversa para diferentes e importantes assuntos”.

“Sinto que quando a gente senta pra tratar de pautas específicas de forma natural e com pessoas que entendem dos assuntos, muita coisa boa pode e deve ser absorvida. A gente tem sempre o que aprender, e ser a porta de entrada para informação é sempre uma boa ideia”, disse.

“Sempre tive muita vontade de ter um projeto meu, onde eu participasse de todas as etapas, desde a pré produção até os ajustes finais, e quando recebi a ideia da Klara, que é uma irmã pra mim, vi que era a oportunidade de realizar esse sonho com alguém que eu amo e que está muito alinhada com o que penso e acredito”, completou Fernanda.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais