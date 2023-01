Klara Castanho faz peregrinação de 130km até Aparecida: ‘Sou muito grata à Nossa Senhora’

Klara Castanho compartilhou com seus seguidores no Instagram um vídeo mostrando os quatro dias de peregrinação e os desafios encontrados na caminhada de 130km até o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. No depoimento, a atriz disse ser muito grata à Santa, Deus e sua família.

Klara Castanho na chegada ao Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida Foto: @klarafgcastanho/Instagram

Klara fez a caminhada ao lado de um tio e de amigos dele, saindo no dia 4 de janeiro e chegando dia 8, na Basílica. O trajeto escolhido pelo grupo foi o Caminho da Fé, partindo de Paraisópolis, no sul de Minas Gerais, e passando por Campos do Jordão e Pedrinhas, ambas em São Paulo, até a chegada a Aparecida.

“Eu acredito muito em Deus. Minha fé sempre me acompanha. É nela que eu me sustento para permanecer em pé e seguir adiante. Tem dias que são provações, que vêm para nos testar. Mas a fé está presente exatamente nesses momentos em que não temos resposta. Confiamos ou não confiamos. E eu confio”, disse a atriz.

“E para aqueles que desejam fazer o Caminho da Fé, quero dizer que é uma experiência intensa e transformadora. Haverá momentos em que você duvidará de sua capacidade de seguir adiante, mas você consegue. Você se fortalece na sua fé”, compartilhou.