Klyvia Sá diz que está ‘ficando’ com Whindersson Nunes; ele nega namoro

As apostas sobre um suposto novo relacionamento de Whindersson Nunes estão a toda nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 30, mais um nome entrou no jogo: Klyvia Sá. A dentista e modelo está em Jericoacoara, no Ceará — onde o humorista também passa o final de ano. Na última quarta, 28, a modelo publicou um story em que, ao que tudo indica, aparece o braço de Whindersson.

Em foto publicada por Klyvia, aparece um braço com uma tatuagem do mapa da América do Sul, semelhante à de Whindersson Foto: Instagram.com/@Klyvia_s/@Whinderssonnunes

No dia anterior, na terça-feira, 27, o humorista comentou um emoji expirando em uma publicação de Klyvia. Ela, por sua vez, respondeu com outro, em que duas mãos formavam um coração. Ao G1, a assessoria da modelo afirmou que os dois “estão ficando” e que a amizade deles agora está “mais colorida”.

Whindersson comentou em foto da modelo no Instagram Foto: Instagram.com/@klyvia_s

Porém, nesta quinta-feira, 29, Whindersson negou que esteja namorando em uma publicação no Twitter. “Não adianta ‘vcs’ ‘tentar’ arrumar namorada pra mim não gente, ‘num’ deseje mal a ninguém não pleno fim de 2022″, escreveu. Também nesta semana, circulou o boato de que ele estaria em um relacionamento com Lorena Maria, empresária proprietária da marca BadGall.

Não adianta vcs tentar arrumar namorada pra mim não gente, num deseje mal a ninguém não pleno fim de 2022 — Whindersson (@whindersson) December 29, 2022

Desde de o fim de seu relacionamento com Maria Lina, em agosto de 2021, que Whindersson Nunes não assume publicamente um namoro. De lá para cá, os burburinhos foram muitos. Neste ano, até o nome de Luísa Sonza voltou à baila, quando o humorista acompanhou o seu show no Rock in Rio pelos bastidores.