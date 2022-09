Kris Jenner passa por detector de mentiras e responde a polêmicas

Kris e Kylie Jenner toparam participar de um teste de detector de mentiras, no talk show de James Corden , e responder grandes polêmicas do clã-Kardashian-Jenner, entre elas o vazamento da sextape da própria filha, Kim Kardashian , para alavancar a fama delas. A fita mostra a empresária tendo relações com o cantor Ray J. , em 2002, seu ex-namorado, e que viralizou na web em fevereiro de 2007.

Na época, Kim entrou com um processo contra a empresa que estava distribuindo o filme, a Vivid Entertainment; mas, segundo a imprensa americana, ela acabou chegando a um acordo de US$ 5 milhões com a firma, permitindo que a gravação fosse compartilhada.

Em outubro daquele mesmo ano, foi lançado o Keeping Up with the Kardashians, reality show centrado em Kris, Kim e toda a família delas, por isso internautas passaram a teorizar que a matriarca havia ajudado a espalhar a sextape da filha de propósito, como uma forma de torná-las famosas.

'Peoples Choice Awards': Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian e Kim Kardashian. Foto: Monica Almeida / REUTERS

No The Late Show , Kris Jenner falou sobre essa questão quando o apresentador James Corden lhe propôs um teste de detector de mentiras. Num determinado momento do “interrogatório”, o astro britânico perguntou à entrevistada. “Você ajudou a Kim a lançar a sextape dela?”, perguntou. A empresária de 67 anos não se intimidou: “Tudo bem. Não, não”.

Quando o colega de James que estava operando a máquina de detecção de mentiras confirmou que a resposta era sincera, Kris fez uma expressão de surpresa e exclamou: “Obrigada! Esclarecemos isso!”.

Kylie Jenner aproveitou a oportunidade e quis saber se ela era a sua filha favorita (além de ter Kim e Kylie, Kris é mãe de Rob e Khloé Kardashian e de Kendall Jenner ). “Sim”, admitiu Kris. “Não posso voltar para casa!”, acrescentou, sorridente.

Kris Jenner e sua família estão se preparando para o lançamento da segunda temporada de The Kardashians, seu novo reality show. Os novos episódios devem estrear no Brasil em 22 de setembro.

















