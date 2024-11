KT Gomez dá sua versão sobre relacionamentos com Ananda e com Ana Paula Minerato; veja vídeo

Ele rebate os comentários de Ana Paula Minerato sobre tê-la traído com a vocalista do Melanina Carioca. “Ela fala que eu traí ela com a Ananda, e isso não é verdade. A gente terminou entre o final de agosto e o começo de setembro. Quando eu terminei, comecei a conversar com a Ananda”, disse.

Em outra publicação, assinada por equipe jurídica, Gomez negou estar envolvido no vazamento do áudio de conteúdo racista. Ele teria sido mencionado no conteúdo realizado por Ana Paula.