Kylie Jenner volta atrás e não muda nome do filho; entenda

Publicidade

No final da segunda temporada da série The Kardashians, no Hulu, Kylie Jenner revelou qual é o verdadeiro nome do seu filho mais novo. O menino nasceu em fevereiro, fruto do seu relacionamento com o rapper Travis Scott. O casal também é pai de Stormi, 4 anos.

Kylie Jenner grávida do seu segundo filho, em fevereiro de 2022 Foto: @kyliejenner/Instagram

Leia também Travis Scott é acusado de trair Kylie Jenner com ex, mas nega infidelidade

“O nome do meu bebê ainda é Wolf [em porguês, significa lobo]. Vou deixar vocês saberem quando eu mudar. Talvez eu conte para vocês na terceira temporada”, contou a irmã mais nova de Kim Kardashian.

Durante o episódio, Jenner ainda refletiu sobre seu crescimento pessoal com os dois filhos.

“Este ano foi muito transformador para mim. Há tantas coisas incríveis que me deixam tão animada. Ficar com meus bebês e mergulhar no meu trabalho”, disse.

FOI O QUE PEDIMOS! Kylie Jenner encerrou a 2ª temporada de The Kardashians falando sobre seu bebê com Travis Scott, Wolf Webster.



Kylie diz que ela irá contar quando mudar, sem descartar a possibilidade de revelar o novo nome do Baby #2 na terceira temporada. #TheKardashians pic.twitter.com/Agd7iFN7Lu — Info Trylie (@infotrylie) November 24, 2022

O nome do filho mais novo havia sido anunciado cerca de dez dias após o seu nascimento. Um mês depois, a influencer revelou que iria mudá-lo.

Continua após a publicidade

“Para que vocês saibam, o nome do nosso filho não é mais Wolf. Nós apenas não sentimos que aquele era realmente ele. Só quis compartilhar isso porque sigo vendo ‘Wolf’ em todo lugar”, contou.