Lady Gaga comenta relato de Taylor Swift sobre distúrbios alimentares: ‘É muito corajoso’

Taylor Swift recebeu o apoio de Lady Gaga após revelar que sofre com distúrbios alimentares. A dona do hit Anti-Hero detalhou a situação no documentário Miss Americana, disponível na Netflix, que aborda a trajetória profissional e pessoal da cantora.

No Tik Tok, uma fã de Taylor compartilhou um trecho da produção em que a artista fala sobre o distúrbio. “Essa cena sempre parte meu coração”, escreveu na legenda. Gaga, que sofreu bastante com anorexia e bulimia na adolescência, respondeu nos comentários. “É muito corajoso tudo o que você disse”, pontuou, referente ao relato da colega de palco.

Os distúrbios alimentares, também chamados de transtornos alimentares, são caracterizados por alterações constantes nos comportamentos relacionados aos hábitos de alimentação de uma pessoa, podendo afetar a saúde física e mental.