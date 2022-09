Lady Gaga foi a primeira opção para estrelar ‘Funny Girl’, na Broadway

Lea Michele, conhecida por interpretar Rachel Berry, em Glee, estreou como protagonista no famoso musical da Broadway, Funny Girl. A atriz substitui Beanie Feldstein, que teve sua saída antecipada do espetáculo. No entanto, a verdade é que o papel deveria ter sido passado para Lady Gaga, conforme desejou a produção, segundo informações da Rolling Stone.

Uma fonte ligada ao espetáculo explicou que a agenda da artista não tinha espaço para que pudesse participar de Funny Girl. Outro motivo foi o alto valor de seu trabalho. “Eles entraram em contato com Gaga e nunca lhe dariam dinheiro suficiente para estrelar nesta produção. (...) Eles não têm nada perto do dinheiro de Gaga”, expôs.

Lea Michele é Fanny Brice no musical 'Funny Girl', da Broadway Foto: Andrew Kelly/Reuters

Sem Lady Gaga, a produção sondou outros nomes, até Lea se oferecer para o papel. “Lea sentiu cheiro de sangue na água na hora e levou o Michael Mayer [diretor] para um bar e disse: ‘Olhe, se você precisar de mim, estou aqui’. E foi assim que essas sementes começaram”, detalhou a fonte.

Vale relembrar que a personagem de Lea em Glee, Rachel, sonhava em protagonizar o musical e era fã de Barbra Streisend, cantora que teve a carreira impulsionada após viver Fanny Brice. Por isso, ao longo das seis temporadas do seriado, a personagem cantou diversas músicas da produção da Broadway e estrelou o musical após se formar na fictícia William McKinley High School.