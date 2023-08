Lady Gaga homenageia Tony Bennet em relato sobre Alzheimer: ‘Queria que lembrasse o quanto o amava’

Dez dias após a morte de Tony Bennett, Lady Gaga compartilhou uma homenagem ao amigo. Os artistas foram parceiros musicais em dois álbuns de duetos, Cheek to Cheek (2014) e Love for Sale (2021).

O cantor morreu no dia 21 de julho, aos 96 anos. Não houve uma causa específica, mas Bennett foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016. No Instagram, a cantora escreveu:

“Vou sentir falta do meu amigo para sempre. Vou sentir falta de cantar com ele, gravar, conversar e estar no palco juntos. Com Tony, pude viver minha vida em um túnel do tempo. Tony e eu tínhamos esse poder mágico. Nós nos transportamos para outra era, modernizamos a música juntos e demos uma nova vida a ela como uma dupla de cantores”, lembrou.

Em seguida, Lady Gaga destacou que sua amizade com Tony lhe rendeu aprendizados não só sobre a indústria musical: “Me mostrou como manter meu ânimo elevado e minha cabeça no lugar. ‘Em frente’, ele dizia. Ele era um otimista, acreditava em trabalho de qualidade e vida de qualidade. Além disso, havia a gratidão. Tony sempre foi grato”.

“Perder Tony para o Alzheimer foi doloroso, mas também foi muito bonito (...) Há um sentimento de vulnerabilidade e um desejo de preservar a dignidade. Tudo o que eu queria era que Tony lembrasse o quanto eu o amava e o quanto eu era grata por tê-lo em minha vida. Mas, à medida que isso desaparecia lentamente, eu sabia que, no fundo, ele estava compartilhando comigo o momento mais vulnerável de sua vida”, escreveu.

Por fim, a artista deixou um recado: “Nunca vou esquecer Tony Bennett. Se eu pudesse dizer algo ao mundo sobre isso, diria para não menosprezar os mais velhos. Cuide dos mais velhos e prometo que aprenderá algo especial. Talvez até mágico. E preste atenção no silêncio - algumas das trocas mais significativas com meu parceiro musical não tinham nenhuma melodia”.