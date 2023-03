Lady Gaga recua no tapete do Oscar para ajudar fotógrafo; veja

Lady Gaga foi uma das celebridades que compareceu e concorreu a uma estatueta na noite da cerimônia do Oscar 2023, no último domingo, 12. Na ocasião, além de dispensar uma superprodução de maquiagem e moda para performar, a artista chamou a atenção pela solidariedade no tapete champagne (nova cor usada pela Academia).

Ao tentar fazer alguns registros da cantora, um fotógrafo tropeçou no longo vestido da artista, uma peça da grife italiana Versace, e caiu no chão. Ela, então, recuou o passo para ajudá-lo a se levantar.

O momento foi gravado pelas pessoas presentes no evento e está rendendo elogios. Internautas destacam que Lady Gaga foi humilde e empática; veja.

Rainha educada!❤️

Fotógrafo cai atrás de Lady Gaga no tapete do Oscar e cantora o ajuda a se levantar.😍 pic.twitter.com/NEFefs1IaE — Razões Para Acreditar (@RazoesAcreditar) March 13, 2023

Em sua apresentação, decidida de última hora, Lady Gaga usou uma camiseta preta, calça rasgada, tênis e os cabelos presos em uma trança. Mesmo sem o glamour típico da premiação, a cantora entregou vocais potentes com uma versão acústica de Hold My Hand, trilha sonora de Top Gun: Maverick.

A artista concorria à categoria de Melhor Canção Original, que acabou ficando nas mãos dos indianos M.M. Keeravaani e Chandrabose por Naatu Naatu, música do filme RRR.