Lady Gaga revela dificuldades no início da carreira: ‘A indústria tomou conta da minha vida’

A cantora Lady Gaga revelou bastidores do início de sua trajetória e as dificuldades enfrentadas para se estabelecer como uma estrela do pop. Aos 38 anos, ela refletiu sobre como mudou ao longo de duas décadas de carreira.

“Sou uma pessoa muito mais estável e saudável do que fui nos últimos 20 anos,” afirmou em entrevista ao jornal britânico The Sunday Times. “A indústria da música tomou conta da minha vida quando eu era mais jovem. Ela me levou para longe de mim mesma e tive que suportar muita coisa, o que me fortaleceu, com certeza. Demorou um pouco para que eu me encontrasse.”

A capa de "Mayhem", oitavo álbum de estúdio da cantora Lady Gaga. Foto: Divulgação/Interscope

PUBLICIDADE Ao refletir sobre sua carreira, Gaga relembrou como era classificada como “esquisita” e “diferente” durante o lançamento dos seus primeiros álbuns. Ela, no entanto, acredita que nunca foi tão autêntica quanto naquela época. “Bem, minha música sempre esteve sob meu controle. Desde os 17 anos, nunca permiti que ninguém a controlasse.”

Publicidade

A pressão da fama, entretanto, acabou transformando o trabalho musical em uma “máquina de negócios”. “Você está cercado por sistemas que tentam descobrir como te monetizar e comercializar, como te transformar em uma empresa”, afirmou.

A cantora norte-americana acaba de lançar o seu oitavo álbum de estúdio, Mayhem. O disco será o foco na próxima turnê da cantora e do show que ela fará na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. O evento terá início às 21h, tem previsão de 2h30 de duração, será gratuito e aberto ao público.