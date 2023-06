Lana Del Rey dança em comunidade indígena de Manaus: ‘Visita inesperada’; veja vídeo

A cantora Lana Del Rey segue aproveitando a sua visita ao Brasil e, nesta quinta-feira, 1º, visitou a comunidade indígena Tatuyo, em Manaus, no Amazonas. Em vídeos publicados nas redes sociais, a artista também apareceu participando de uma das danças típicas do povo.

“Visita inesperada”, escreveu a influenciadora Maira Gomes Godinho, ou Cunhaporanga Tatuyo, em uma postagem em que aparece ao lado da cantora no Instagram. Henrique, namorado de Maira, também publicou fotos com a artista. “Simplesmente a Lana Del Rey vindo visitar a comunidade Tatuyo e conhecer um pouco mais dessa cultura maravilhosa”, escreveu.

Maira Gomez compartilhou fotos ao lado de Lana Del Rey durante a visita da cantora à comunidade indígena Tatuyo. Foto: Instagram/@cunhaporanga_oficial/Reprodução

Ele ainda publicou o vídeo em que Lana apareceu dançando. “Que momento lindo a Lana Del Rey dançando na cultura da comunidade indígena Tatuyo com o povo indígena Tatuyo”, disse na legenda.

A cantora desembarcou no Brasil no dia 25 de maio para se apresentar no MITA Festival. Ela subiu ao palco do evento no dia 27 de maio no Rio de Janeiro e segue para se apresentar na versão paulista do festival neste sábado, 3.

Veja o vídeo:

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais