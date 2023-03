Lana Del Rey lança ‘The Grants’, single de seu novo álbum; ouça

A cantora Lana Del Rey lançou a faixa The Grants, que está no seu próximo álbum Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, que estará disponível nas plataformas a partir de 24 de março.

Lana Del Rey Foto: Universal Music

A música liberada pela cantora tem quase cinco minutos e faz a abertura do disco, que traz 16 faixas. O single anunciado traz os versos cantados pelos backing vocals para começar. Também tem piano e violão, e a melodia toma corpo com os vocais leves e dramáticos de Del Rey.

“Tantas montanhas altas demais para escalar / Tantos rios, tanto tempo, mas estou fazendo as coisas difíceis / Estou cumprindo meu tempo. Estou fazendo isso por nós / por nossa linhagem familiar”, canta a artista.

The Grants foi escrita com participação de Mike Hermosa. O single também traz vocais de Melodye Perry, Pattie Howard e Shikena Jones. O álbum tem a produção assinada mais uma vez por Jack Antonoff. Além disso, conta com parcerias com nomes como Father John Misty, Jon Batiste, Tommy Genesis e a banda Bleachers.