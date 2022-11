Publicidade

Os atores Larissa Manoela e André Frambach compartilham com seus fãs que o romance que estão vivendo é “um conto de fadas”. O relacionamento de quatro meses, mas que, segundo a atriz, começou há 3 anos nos “rolos das câmeras” - em alusão ao casal que interpretaram no filme Modo Avião, da Netflix -, é um “match perfeito”.

Larissa Manoela e André Frambach completam quatro meses de namoro e compartilham declarações Foto: @larissamanoela/Instagram

Para comemorar o mês de aniversário de namoro, o casal compartilhou mais um texto cheio de declarações de amor e Larissa revelou que eles estavam vivendo o sentimento há cerca de um ano e meio, mas que a relação só se tornou pública em julho deste ano. Larissa disse que encontrou seu “match perfeito, sua metade da laranja, sua alma gêmea” e o rapaz disse estar “ao lado da mulher da/pra minha vida”.

Vivendo o combo do amor, com viagens, almoço em família, tarde na praia com os amigos, o casal também tem tatuagens como dedicatórias de amor: Larissa fez um peixe na altura do quadril para simbolizar o apelido do namorado, o seu “peixão”, e André fez o desenho de um sorvete no braço em homenagem à namorada.

No entanto, a jovem de 21 anos coleciona alguns romances anteriores. Veja abaixo como estão os ex-namorados de Larissa Manoela.

Thomaz Costa

Os atores se conheceram quando integraram o elenco da novela infantil Carrossel, do SBT. Entre idas e vindas, estiveram juntos de 2013 a 2015 e depois retomaram o romance em 2017, mas colocaram um ponto final na relação no mesmo ano. Atualmente o rapaz namora a cantora Tati Zaqui, que ele conheceu durante o confinamento de A Fazenda.

Larissa Manoela e Thomaz namoraram entre 2013 a 2015 e depois voltaram 2017 e terminaram namoro naquele mesmo ano Foto: @larissamanoela/Instagram

João Guilherme

Antes de ser ex da Jade Picon, o filho do cantor Leonardo já havia vivido um intenso namoro com Larissa. Eles se conheceram quando gravavam a novela do SBT Cúmplices de um Resgate, em 2015, e ficaram juntos por 1 ano e dois meses, terminando em 2016. O rapaz, em entrevista ao PodCats, com Virgínia Fonseca e Camila Loures, assumiu ter traído a estrela.

Larissa Manoela e João Guilherme namoraram em 2015, e ficaram juntos por 1 ano e dois meses Foto: @larissamanoela/Instagram

“Eu cometi erros em relacionamentos anteriores. Traí a Larissa Manoela quando eu tinha 14 anos. Aconteceu, mas hoje somos amigos. Não sei se terminamos por causa disso, ela me perdoou, mas eu assumi”, contou.

Leonardo Cidade

Leonardo Cidade foi mais um dos rapazes que a moça levou para a Disney. O ator foi o relacionamento mais duradouro de Larissa: ficaram juntos de dezembro de 2017 até fevereiro de 2021.

Larissa Manoela e Leonado Cidade ficaram juntos de dezembro de 2017 até fevereiro de 2021 Foto: @larissamanoela/Instagram

Os pais da atriz chegaram a monitorar outros romances quando ela ainda era uma adolescente, com Pedro Lopes e Matheus Chequer. Este último, na época, tinha 17 anos e atuava em Chiquititas, e a atriz tinha 13 anos.

Romances de André Frambac

André Frambach também viveu alguns romances com outras personalidades famosas. O primeiro relacionamento público foi com Rafaella Cunha, que namorou em meados de 2018 e acabou após uma traição. A moça também era amiga de Duda Reis, com quem o rapaz ficou por quase dois meses no início de 2022.

No entanto, em fevereiro de 2019, engatou um namoro com Rayssa Bratillieri, que ele conheceu durante a novela Malhação: Vidas Brasileiras, em 2018. O romance acabou em junho de 2021.