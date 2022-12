Larissa Manoela e André Frambach compartilharam com seus seguidores no último domingo, 18, que ficaram noivos. O pedido foi feito pelo ator durante um passeio de barco do casal em Fernando de Noronha, onde eles estão passando alguns dias de férias.

Larissa Manoela e André Frambach estão noivos: 'Pra vida toda' Foto: @larissamanoela/Instagram

Na publicação, os atores compartilharam fotos do momento do pedido com a atriz sorridente e o rapaz emocionado.

“A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Pra vida toda!”, escreveram.

O casal havia completado cinco meses de namoro no dia 17 de dezembro, mas segundo a atriz, em uma das seus declarações de amor, o relacionamento que começou há 3 anos nos “rolos das câmeras” - em alusão ao casal que interpretaram no filme Modo Avião, da Netflix -, é um “match perfeito”.

O casal também tem tatuagens como dedicatórias de amor: Larissa Manoela fez um peixe na altura do quadril para simbolizar o apelido do namorado, o seu “peixão”, e André fez o desenho de um sorvete no braço em homenagem à namorada.