‘Esqueça que eu sou sua mãe’, diz Silvana após mensagem de Natal de Larissa Manoela

Larissa Manoela e sua advogada deram novos detalhes sobre o rompimento pessoal e empresarial que a atriz teve com seus pais em entrevista ao Fantástico deste domingo, 20 - Mais cedo, foi Silvana Taques, sua mãe, quem deu uma entrevista ao Domingo Legal, do SBT. Larissa disse estar revisando todas as movimentações financeiras realizada pelos pais, inclusive retiradas que somaram R$5 milhões em 2022. “É uma dor muito grande falar sobre isso”, conta.

Em 2022, a atriz fez um convite para os pais participarem das celebrações natalinas na casa dos pais de André, o noivo de Larissa, porém, foi recusado. Na véspera de natal, dia 24 de dezembro de 2022, a atriz compartilhou uma mensagem extensa com Silvana, na qual expressava a busca para compreender as decisões tomadas pela mãe e pelo pai.

'Tive muitas conversas, muitas tentativas, porque a gente está falando dos meus pais", conta Larissa Manoela. Foto: Reprodução de Vídeo/Fantástico/TV Globo

Além disso, Larissa mencionou as próprias escolhas e fez um apelo para o espírito natalino renascer no coração da mãe. Num dos momentos da reportagem, foi exibido o print dessa conversa que Larissa Manoela teve com Silvana. No recorte, ela comenta: “Sinto falta da minha melhor amiga. Tô aqui pra quando você quiser [emoji de coração]. Uma linda noite de Natal!”.

A resposta da mãe teria sido a seguinte: “Vai à me***, vai? Esqueça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também.”

Conforme a advogada da atriz, Patrícia Proetti, o patrimônio estimado em R$ 18 milhões, na verdade, está relacionado a nove imóveis, que fazem parte das duas empresas que Larissa tinha em sociedade com os pais, além de mais uma casa comprada fora do país no nome do pai e da mãe dela.

Após o rompimento, Larissa teria ficado apenas com um desses imóveis. “Eu tenho um apartamento que acabei de vender para poder pagar a casa que eu tô morando hoje. E que eu tive que pegar um empréstimo para poder quitar”, conta.

A advogada conta que Larissa teve a solicitação de crédito imobiliário ao banco negada, “porque ela não tinha movimentação, histórico bancário”, diz. Em relação à permissão para compras do cotidiano, Proetti destaca ainda que, após os 18 anos, Larissa realmente tinha acesso aos cartões bancários citados pelos pais dela, em nota enviada ao Fantástico.

No entanto, não tinha autorização para uso. “Tanto assim, que se ela quisesse comprar um sapato, ela precisava pedir. ‘Posso comprar esse sapato? Tô precisando’. E o pai, então, autorizava e dizia, inclusive, qual cartão poderia comprar”, revela Proetti.

Conforme consta nos registros da conta empresarial pertencente a Larissa, durante o mês de junho de 2022 foram identificadas transferências totalizando R$ 1,5 milhão. No mês de julho, as movimentações financeiras acumularam um montante próximo a R$ 850 mil. No mês de agosto, uma única transferência de R$ 500 mil ocorreu, seguida, em um único dia, por outra transação de R$ 200 mil. Essas transações prosseguiram até que os pais de Larissa perderam o acesso à conta em fevereiro.

“Fiquei três meses sem planos de saúde”, conta Larissa. Ela chegou a ser impedida de entrar em um dos apartamentos que frequentava para buscar produtos enviados por marcas. “Não queria nem chegar a ir até ao apartamento, mas sim tirar correspondências, coisas que chegavam no meu nome, mas o meu acesso foi bloqueado”, lamenta.

Tentativas de conversar com os pais

A nota enviada pelos pais de Larissa ao Fantástico, no último domingo, dia 13, dizia que a atriz se recusava a conversar com a mãe e não respondia às mensagens do pai. “Tive muitas conversas, muitas tentativas, porque a gente está falando dos meus pais. São os meus pilares, eu sou filha única. E é uma dor muito grande falar sobre isso”, diz.

A polêmica entre Larissa Manoela e seus pais deve continuar já nesta segunda-feira, 21. Durante a tarde, o SBT promete exibir no Fofocalizando uma versão maior do conteúdo que foi ao ar mais cedo, durante o Domingo Legal. “Sobre a questão do dinheiro, porque as pessoas acham que toda a fortuna da Larissa agora está com os pais - e não está”, indicou a apresentadora Chris Flores.

Larissa Manoela e sua mãe concederão entrevistas exclusivas neste domingo Foto: Reprodução/TV Globo/SBT

Mãe de Larissa Manoela no Domingo Legal

Durante conversa, exibida parcialmente também neste domingo, 20, Silvana taques foi questionada sobre a declaração de Larissa Manoela de que precisava de autorização dos pais até mesmo para comprar produtos simples, como um milho durante passeio na praia.

Ela ri antes de responder: “Ai, Chris... Você acha, mesmo, que a Lari não teria R$ 10 pra não comprar um milho na praia? Você acredita nisso?”

“A partir do momento que ela fez 18 anos, ela teve acesso ao cartão black, sem limite. Tinha a senha e acesso a esse dinheiro. Ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse, de qualquer valor. Inclusive, carro. Bolsa, sapato, era bem mais caro que um milho na praia”, continua.

Entenda o caso envolvendo os pais de Larissa Manoela

Larissa Manoela rompeu a relação pessoal e empresarial com os pais, que eram os administradores de sua carreira, no primeiro semestre de 2023. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles.

No dia 13 de agosto, ela revelou detalhes sobre o caso e contou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre suas questões financeiras. Por esse motivo, passou a questionar a situação de maneira incisiva desde 2022.

A artista contou que não tinha acesso pleno à sua fortuna, recebendo apenas uma ‘mesada’ dos pais, de valor não divulgado. Em trecho da entrevista para o Fantástico, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse milho durante uma ida à praia.

Chris Flores falou sobre polêmica envolvendo Larissa Manoela e seus pais durante o 'Fofocalizando' do SBT durante a semana; neste domingo, ela entrevista a mãe da atriz no 'Domingo Legal' Foto: Reprodução de 'Fofocalizando' (2023)/SBT

Larissa Manoela também destacou que acreditava ter 33% da empresa criada para gerir sua carreira, valor igual a cada um dos pais. Posteriormente, teria descoberto que, na realidade, ela tinha apenas 2%, diante de 49% de Silvana e 49% de Gilberto.

Durante a entrevista, também afirmou que abriria mão de cerca de R$ 18 milhões que teria conquistado até então: “Tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa “falta com a verdade”. “Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, diz um trecho do comunicado.

Desde então, a disputa entre Larissa Manoela e seus pais tem gerado bastante repercussão nas redes sociais e em programas de TV. O próprio Fantástico exibe uma nova reportagem sobre ela, com novas informações sobre o caso, neste domingo, 20 de agosto. O Domingo Legal, do SBT, por sua vez, trouxe uma entrevista com Silvana, a mãe da atriz. Já seu pai, Gilberto, publicou um desabafo no Instagram.