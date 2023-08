Larissa Manoela: Famosos e fãs apoiam atriz em disputa familiar e a comparam a Britney Spears; veja

A entrevista de Larissa Manoela ao Fantástico neste domingo, 13, gerou ampla repercussão entre famosos e fãs da artista. A atriz, que rompeu sua relação com a mãe, Silvana Taques, e com o pai, Gilberto Elias, contou ter aberto mão de uma fortuna estimada em R$ 18 milhões, o que gerou revolta nas redes sociais.

“Muito estranho o patrimônio inteiro da Larissa ser de ‘apenas’ 18 milhões. Não vou falar mais que isso”, escreveu Felipe Neto no Twitter. “Acho 18 milhões em patrimônio com mais de vinte anos de carreira ganhando bem e fechando com grandes marcas é pouco para Larissa”, escreveu a influenciadora Nath Finanças, que também disse torcer para que a artista cobre o dinheiro dos pais.

Em determinado momento da entrevista, Larissa também revelou sobre as porcentagens do lucro que recebia das empresas em que era sócia com Silvana e Gilberto. Em uma delas, a Dalari, que concentra a maioria dos contratos, pagamentos e patrimônio adquirido, a atriz descobriu que tinha participação de apenas 2%.

“Eu estou em choque. 2%?”, questionou a cantora Lexa em uma publicação. “A menina tinha 2% da empresa. Ela trabalhou para ter 2%? Que horror”, escreveu a ex-BBB Gizelly Bicalho.

Continua após a publicidade

A situação de Larissa também abriu espaço para que internautas discutissem sobre relacionamentos tóxicos e abusivos com os pais. “A gente tolera muita coisa que não deveria ser tolerada porque vem de pais, irmãos, tios, enfim, parentes. Impor limites é importante em qualquer relação”, expressou o professor Levi Kaique Ferreira.

“Larissa Manoela trabalha desde criança, mas não tinha o próprio dinheiro em mãos para comprar um milho”, disse a publicitária Cris Dias no Twitter. “Ela vindo levantar a pauta importantíssima sobre pais abusivos, controladores e narcisistas”, completou.

Fãs também passaram a comparar a artista com a cantora Britney Spears, que ficou sob a tutela do pai por 13 anos e gerou o movimento #FreeBritney após a repercussão do caso. “Larissa Manoela, nossa Britney Spears brasileira. Free Larissa Manoela”, escreveu um internauta.

Continua após a publicidade

Entenda o caso envolvendo Larissa Manoela e seus pais

Larissa Manoela rompeu a relação com os pais no início do ano, que, até então, eram os administradores de sua carreira. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles.

No domingo, 14, ela revelou detalhes sobre o caso e revelou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre sua situação financeira. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado.

Larissa Manoela abordou questões envolvendo seu pai e sua mãe ao falar sobre os novos rumos da carreira ao 'Fantástico'. Foto: Reprodução de 'Fantástico' (2023)/TV Globo

A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista para o Fantástico, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia.

Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. “Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, declarou.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa “falta com a verdade”. “Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, diz um trecho do comunicado.