Mãe de Larissa Manoela chora em entrevista ao SBT e diz que filha ‘não aceitou’ revê-la; veja vídeo

A mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, deu uma entrevista ao Domingo Legal, do SBT. A conversa, conduzida por Chris Flores, vai ao ar neste domingo, 20.

Recentemente, o nome da atriz está no centro de uma polêmica envolvendo o rompimento da relação empresarial e pessoal que tinha com seus pais, após uma série de acusações que a jovem fez em entrevista ao Fantástico.

Nos trechos divulgados, a mãe de Larissa Manoela afirma que chegou a chamá-la para conversar, “mas ela não aceitou o convite”. Ao abordar os meses sem ver a filha, chorou. “Eu nunca quis o dinheiro dela”, diz, em outro momento.

Entre as perguntas feitas a Silvana estão “Ela tinha consciência desses valores?” e “Ela podia tirar, usar o dinheiro a qualquer momento?”.

O Domingo Legal com a entrevista de Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, vai ao ar neste domingo, 20 de agosto, a partir das 11h.

Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, chora durante entrevista a Chris Flores no 'Domingo Legal' do SBT Foto: Reprodução de 'Domingo Legal' (2023)/SBT

Entenda o caso envolvendo os pais de Larissa Manoela

Larissa Manoela rompeu a relação com os pais no início do ano, que, até então, eram os administradores de sua carreira. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles.

No domingo, 13, ela revelou detalhes sobre o caso e contou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre suas questões financeiras. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado.

A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista para o Fantástico, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia.

Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. “Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, declarou.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa “falta com a verdade”. “Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, diz um trecho do comunicado.