Larissa Manoela passa o Dia Das Mães em viagem com o noivo

Neste domingo, 14, foi celebrado o dia das mães no Brasil. A atriz e empresária Larissa Manoela, 22 anos, no entanto, não comemorou a data.

Durante estadia pelo sul, especificamente em Curitiba, já que o casal está rodando um filme juntos, a atriz e o noivo, o também ator André Luiz Frambach, 26 anos, foram prestigiar o espetáculo de Marcelo Serrado, intitulado Um Pai de Outro Mundo. O encontro foi compartilhado nas redes sociais.

Larissa Manoela, Marcelo Serrado e André Frambach Foto: Reprodução/Instagram/@larissamanoela

No domingo, 14, em suas redes sociais, Frambach fez declarações apaixonadas pela noiva e ainda revelou sonhar com os filhos do casal.

“Fico imaginando nossos filhos (humanos) fico imaginando nossa família, fico imaginando nosso futuro a nossa vida! Fico mais que imaginando fico sonhando... aliás, mais que sonhando, vivo realizando passo a passo cada dia pra termos isso tudo! Te amo, meu amor @larissamanoela”, disse nos stories.

Andre Frambach faz declaração amorosa para a noiva Larissa Manoela Foto: Reprodução/Instagram/@andreluizframbach

O ator também aproveitou o dia e homenageou a mãe com uma linda mensagem nos stories. “Mãe, você me ensinou que isso aqui vale mais que qualquer coisa, o sentido de família. E o sentido de família jamais seria aprisionar, se aproveitar, sugar, tirar...pelo contrário, sempre foi apoiar, reforçar, educar e fazer evoluir”, dizia um trecho.

Continua após a publicidade

O texto, que parecia uma indireta à sogra, que até semana passada gerenciava a carreira de Larissa Manoela. Mas, conforme anunciado nas redes sociais da atriz, a partir de agora ela mesma que tomará conta de sua carreira. Sendo assim, Silvana Taques não responde mais pela assessoria da filha.

Homenagem de André Frambach para a mãe Foto: Reprodução/Instagram/@andreluizframbach