Larissa Manoela usa colar inusitado em pré-estreia de ‘Barbie’; veja

A atriz Larissa Manoela se destacou durante a pré-estreia do filme ‘Barbie’, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 18. Assim como as demais celebridades convidadas para o evento, Larissa se jogou nos tons de rosa pink e apostou em um look despojado. No entanto, foi o seu colar que chamou a atenção.

A empresária apostou em um acessório que carregava diferentes pernas da boneca da Mattel. Cada uma com um sapato de salto colorido. No comentários, a escolha dividiu a opinião dos fãs. Enquanto alguns elogiaram a opção criativa. outros comentaram que estava um pouco estranho.

“Barbie mais linda! Amei”, escreveu uma usuária. “Eu amei tanto o look de vocês! Acredita que eu arrancava as pernas das minhas Barbies para fazer varinha? Logo quando eu assisti Harry Potter”, brincou outra internauta.

“Achei meio macabro essas pernas penduradas”, pontuou uma de suas seguidoras. “Eu fiquei com medo do colar, mas ficou lindo”, disse outra.

Larissa Manoela aposta em look todo rosa e colar criativo Foto: Reprodução/Instagram/@larissamanoela

Pré-estreia

