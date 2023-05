BBB23: Larissa Santos e Fred Bruno anunciam fim de relacionamento após um mês da final do programa

Nesta sexta-feira, 26, os ex-BBBs Larissa Santos e Fred Bruno anunciaram o fim do relacionamento do casal. O namoro durou um mês após a final do BBB 23 que foi em 25 de abril.

A educadora física Larissa usou as redes sociais para anunciar sobre o término e fez uma postagem no story falando sobre o assunto. A personal trainer está no Sul para comemorar seu aniversário e ficar com a família.

“Quero ser transparente com todos vocês, por isso, em respeito a todos que gostam de mim, que me conheceram no programa e que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que, infelizmente, eu e Fred não seguimos mais juntos”, anunciou Larissa.

Ela ainda agradeceu o carinho e parceria entre o tempo que estiverem juntos. “Nós tivemos uma relação de parceria e companheirismo acima de tudo. Nunca me faltará carinho pelo o que vivemos nesses últimos meses.”

Larissa Santos fala sobre fim de relacionamento com Fred Bruno Foto: Reprodução/Instagram/@larisantosbe

Fred também usou as redes sociais para falar sobre o assunto e compartilhou um story com a seguinte mensagem:

“Um dos meus maiores compromissos na vida e na internet é o de sempre ser muito sincero e ter o coração aberto com todo mundo que me acompanha, por isso divido com vocês que Larissa e eu não seguimos com a relação que tivemos nos últimos meses”, dizia um trecho.

