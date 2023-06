Laura Cardoso relembra trajetória da carreira no ‘É de Casa’ e carisma da atriz rouba cena na web

Laura Cardoso esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã deste sábado 17. A atriz de 95 anos foi entrevistada no É de Casa e sua participação fez o público relembrar a importância de seu trabalho na teledramaturgia brasileira.

A artista estará de volta à tela da Globo a partir do dia 26 de junho na edição especial de Mulheres de Areia como Isaura, mãe das gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Gloria Pires. Sobre a novela, Laura declarou: “Me emociono até hoje, tive muita sorte na minha carreira com os papéis que me deram”.

Laura Cardoso e Maria Beltrão no 'É de Casa' Foto: Reprodução de vídeo/ Globo

Maria Beltrão lembrou ainda que Laura dublou Betty, esposa do Barney, no clássico desenho Os Flintstones. A atriz reiterou que nunca negou um papel, mas explicou que é perfeccionista com o trabalho.

“Eu quero fazer as coisas perfeitas. Estou sempre estudando muito, lendo muito. no começo é uma escuridão. É muito difícil”, disse. No Twitter, diversos usuários exaltaram a atriz durante o É de Casa: