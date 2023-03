Laura Pausini anuncia turnê mundial com show no Brasil em 2024.

A cantora italiana Laura Pausini anunciou nesta quarta-feira, 22, que fará uma turnê mundial a partir de 12 dezembro para celebrar seus 30 anos de carreira e passará pelo Brasil em março de 2024. O primeiro show oficial da maratona de apresentações será realizado em Roma, capital da Itália, no dia 12 de dezembro.

Antes disso, ela cantará na Piazza San Marco, em Veneza, nos dias 1º e 2 de julho, e na Plaza de España, em Sevilha, em 21 e 22 de julho. No Brasil, Laura fará um show no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 2 de março do ano que vem, segundo a Time For Fun, produtora responsável. As informações sobre valores dos ingressos e data de abertura da venda serão anunciadas em breve.









Laura Pausini e Paolo Carta se casam em cerimônia secreta na Itália

A cantora italiana Laura Pausini e o músico Paolo Carta se casaram em cerimônia secreta no município de Solarolo, na área de Ravenna, após 18 anos de noivado. A informação foi confirmada pela artista em suas redes sociais nesta quarta-feira, 22. A filha do casal, Paola, de 10 anos, foi a responsável por levar as alianças para seus pais durante a cerimônia, que foi realizada de surpresa na casa dos pais de Laura na presença de amigos e familiares.

A cantora convidou todos para um jantar para comemorar seus 30 anos de carreira, mas assim que os convidados chegaram encontraram os noivos dando-lhes as boas-vindas.









“Desde 2019 que não viajo. É o que mais sinto falta e, quando com Paolo, agora meu marido, pensamos em nossa lua de mel, nos olhamos nos olhos e nós dois entendemos que a melhor forma de comemorar e ser verdadeiramente feliz era voltar aos palcos. A nova turnê mundial será, portanto, nossa longa lua de mel”, explicou a italiana.

A turnê mundial de Laura inclui shows em Mântua, Florença, Eboli, Bari, Pádua, Bolonha, Turim, Bolzano e Milão. Em seguida, seguirá para Madri, Barcelona, Lisboa, Bruxelas, Paris, Zurique e Stuttgart, na Europa. Já na América do Sul, além de São Paulo, ela se apresentará na Cidade do México, Monterrey, Quito, Buenos Aires, Lima e Bogotá. Por fim, viajará para Miami, Houston, Chicago, Los Angeles e Orlando, nos Estados Unidos, para depois cantar no Madison Square Garden, em Nova York.

Neste mês, Laura lançou o vinil de Un Buon Inizio, e deve divulgar mais músicas ao longo do ano. O lado B do disco contém Davanti a noi, música dela, Paolo Carta, seu marido, e Niccolò Agliardi, que foi trilha sonora do casamento dos dois. Ambas as canções podem ser ouvidas nas versões italiana e espanhola. (ANSA)

