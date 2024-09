Laura Pausini diz que guarda sapato e vestido que ganhou de Hebe Camargo: ‘Ela vive sempre comigo’

“Para a minha carreira, a Hebe foi tudo no Brasil. Antes que a minha própria gravadora me falasse de viajar até o Brasil, a Hebe me descobriu”, descreveu Laura Pausini. Segundo a cantora, Hebe a conheceu durante uma viagem à Itália e, lá, se encantou pela canção La Solitudine.

“Ela comprou alguns CDs em uma loja de Milão e depois usava a minha música durante o seu programa. Quando a minha gravadora me contou tudo isso, eu viajei pela primeira vez ao Brasil”, diz. “Obviamente, a primeira viagem foi somente para a Hebe.”