Lázaro Ramos e Taís Araújo completam 20 anos de casados e postam declarações em vídeo; veja

Lázaro Ramos e Taís Araújo completam 20 anos de casados nesta sexta-feira, 13. Apaixonados, os dois publicaram declarações em vídeo em seus respectivos perfis no Instagram.

Lázaro Ramos e Taís Araújo em foto publicada em abril. Nesta sexta, 13 de setembro, o casal de atores completa 20 anos de casamento. Foto: @olazaroramos via Instagram

Hoje é dia 13 de setembro de 2024. Uma sexta-feira, que no geral dizem ser dia de azar, mas até nisso a gente é diferente. Transformamos um dia de azar em sorte. Sorte por ter se encontrado", começou. Ilustrando com algumas fotos, o ator relembrou momentos especiais da vida em casal: primeiro beijo, primeira viagem, primeira vez que foram fotografados juntos. "A gente ficou meio sem graça, não sabia posar junto, ou que cara fazer. Era uma desconexão nas fotos, e de repente essa desconexão se transformou num patrimônio, numa conexão linda da nossa relação. A gente posando junto fica lindo demais", acrescentou ele.

Comentou, ainda, sobre o dia em que decidiram finalmente ir ao cartório para firmar o casamento. Taís já estava grávida do primeiro filho do casal (eles são pais de João Vicente, de 13 anos, e Maria Antônia, de 9), e usava um vestido “esquisitíssimo”, nas palavras do marido – que, por sua vez, vestia um terno que parecia “de algum personagem”.

Ramos também celebrou a parceria criativa com Taís, que gerou projetos como a série Mister Brau (2015). “Que bom que a gente tem uma missão aqui nesse plano, na Terra, juntos. Muito obrigado por tudo que você me ensina, por me fazer ter orgulho de você todos os dias. Por trocar afeto com você, por se transformar e por me ‘recasar’ com você todos os dias, quase. Taís, eu te amo. Feliz 20 anos de casamento”, finalizou o ator. Assista:

Já Taís, em seu perfil, compartilhou um vídeo com um álbum de fotos do início de namoro com Lázaro. São imagens do primeiro ano novo juntos, da cerimônia de casamento – realizada “em casa, para poucos amigos” –, da lua de mel, quando colocaram as alianças em água benta na Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França.

“Você é um companheiro de que não abro mão. Eu digo ‘sim’ sem titubear, digo com força. ‘Sim’, eu quero continuar construindo uma vida com você. ‘Sim’, eu sou muito grata a tudo que você me trouxe, aos filhos que a gente tem”, disse a atriz. “Você foi e você é a melhor escolha diária da minha vida”, confessou Taís, que também usou uma música de Liniker para acompanhar o vídeo, a faixa Calmô. Veja: