Lea Maria denuncia Juliano Gaspar: ‘Eu sou mais uma vítima de violência doméstica’

Lea Maria abriu um boletim de ocorrência contra o marido, o humorista Juliano Gaspar. A denúncia envolve violência doméstica. O casal está junto há seis anos e se conheceu na Alemanha, se mudando para o Brasil em 2017. Os dois são conhecidos pelo show Bad Trip e por vídeos de humor nas redes sociais.

Ao Estadão, o advogado Cristiano Medina da Rocha, que representa a comediante, disse que o B.O foi aberto no último dia 3 de fevereiro e que Lea está impedida de se manifestar sobre os fatos por determinação da psiquiatra e psicóloga. Ainda de acordo com Rocha, o boletim inclui relatos de agressões por parte de Gaspar contra a mulher.

“A Lea já vinha sofrendo violência psicológica há longo tempo, mas se via impedida de denunciar o agressor face sua fragilidade emocional. O agressor, em outra oportunidade, já havia a agredido fisicamente, fatos que serão demonstrados no decorrer das investigações”, revelou o advogado, que também afirmou que a comediante já se submeteu a exame de corpo de delito e realizou outros exames que registraram lesões corporais. Os tramites para a formalização do divórcio estão em andamento.

Lea Maria e Juliano Gaspar estão juntos há seis anos Foto: Instagram/Juliano Gaspar

Relato

Nesta quarta, 8, Lea Maria publicou um vídeo no Instagram, onde apareceu com um suporte no braço e bastante abatida. Ela ressaltou que está tendo apoio familiar, psicológico e jurídico, além de agradecer as mensagens de solidariedade dos fãs.

“Tenho recebido muitas mensagens, não queria que isso se tornasse público, mas tomou uma proporção que eu não esperava. Estou passando por um momento muito difícil e delicado, muitas pessoas entraram em contato comigo, querendo saber como estou. Estou lendo tudo, mas não consigo responder. Mas, quero tranquilizar vocês, pois estou acompanhada da minha família, amigos, profissionais das áreas da saúde e jurídica. Eles estão me ajudando a passar por essa fase difícil”, relatou a comediante.

O outro lado

O Estadão tentou contato com Juliano Gaspar, via e-mail e Instagram, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Caso ele ou a assessoria se posicione, atualizaremos esta matéria.