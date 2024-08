Leandra Leal dá à luz Damião, filho de sua primeira gestação biológica; veja fotos

A atriz Leandra Leal anunciou nesta sexta-feira, 16, que deu à luz Damião, filho de sua primeira gestação biológica e fruto do relacionamento com o fotógrafo Guilherme Burgos. O bebê nasceu no último dia 6, mas Leandra optou por compartilhar a novidade apenas na sexta. Ela já é mãe de Julia, de 10 anos, do casamento com Alê Youssef.

“Sou grata a Oxum, a todos que vibraram e ajudaram essa chegada, grata à família e à rede de amor que nos protege”, escreveu a atriz na publicação do anúncio. Ela publicou registros do bebê ao lado do marido e da filha. Veja as fotos:

PUBLICIDADE Em abril, Leandra contou que a gravidez foi fruto de uma inseminação artificial. “Eu tinha congelado óvulos sem nenhuma perspectiva. Mas a vida é muito mágica, quis deixar essa carta na manga. Como eu tinha condições financeiras, estava tudo certo”, disse ao Extra. A atriz também comentou que era desejo de Guilherme ser pai biológico, e que os dois viveram o processo juntos. “Envolve preparo emocional, psicológico e espiritual, alimentação balanceada... Não acontece de um dia para o outro”, afirmou.

Leandra Leal dá à luz Damião. Foto: @guiburgos Via Instagram

À época, a artista também falou sobre a adoção da primeira filha. “Juju é a grande transformação da minha vida. De amor, de consciência, de vontade, de luta. Por eu ter tido a minha filha do jeito que foi, por ela ser quem ela é, por todas as possibilidades que a gente construiu juntas”, disse.