Leandro Karnal revela saída da CNN após 3 anos

Nesta quinta-feira, 6, o historiador, escritor e professor Leandro Karnal, 60 anos, fez um post nas redes sociais anunciando sua saída da CNN.

Karnal começou na emissora ao lado de Mari Palma e Gabriela Prioli no programa CNN Tonight, depois teve seus próprios programas, como o Universo Karnal e Filosofia Pop.

Na publicação no Instagram, ele mencionou as mulheres que trabalharam com ele, e ainda brincou que durante sua passagem pela casa, não houve necessidade de cabeleireiro, mas agradeceu a toda equipe que fez parte nos bastidores, como editores, produtores, cinegrafistas, etc.

“Na TV tudo é resultado de um trabalho coletivo e complexo. Sempre contei com uma equipe muito qualificada: produtores, editores, diretores, iluminadores, cinegrafistas, maquiadores… (não houve demanda por cabeleireiro, mas esses profissionais são essenciais também)”, dizia um trecho do post.

“Estou absorvido em novos desafios. Sigo em várias outras mídias (redes sociais, jornais, palestras, cursos), mas a TV dificilmente sairá da minha vida. Viver é descobrir novos horizontes. Foi incrível!”, finalizou.





