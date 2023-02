Léo Santana alcança a 16ª colocação do Spotify Global com ‘Zona de Perigo’

A música Zona de Perigo, do cantor Léo Santana, está na 16ª posição do Spotify Global, ou seja, está entre as mais reproduzidas da plataforma no mundo.

Leia também Qual o hit do Carnaval 2023? Léo Santana desponta com ‘Zona de Perigo’; Veja lista

Lançada em dezembro do ano passado, a faixa se tornou uma forte candidata a ser o hit do carnaval de 2023 por ter um refrão chiclete e uma coreografia fácil. Nas redes sociais, a música já é um sucesso, com uma coreografia realizada pelo cantor que se tornou viral.

A faixa, no entanto, disputa com outros hits, como Lovezinho, de Treyce; Leão, de Marília Mendonça; Bombonzinho, da dupla sertaneja Israel e Rodolfo com Ana Castela, além de Ai Papai, de Anitta, MC Danny e Hitmaker.