Leonardo DiCaprio pode estrelar em uma nova temporada de ‘Round 6′

Durante a cerimônia comemorativa pelo Emmy Awards 2022 , na última sexta-feira, 16, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Hwang Dong-hyuk, autor e diretor de Round 6 , disse que Leonardo DiCaprio pode ser um convidado de Hollywood para o elenco da série, um dos maiores sucessos da Netflix , a partir da terceira temporada.

“Não haverá nenhum ator de Hollywood conhecido na segunda temporada. Não há planos e, se algo mudar, talvez na temporada 3; mas na 2, ainda se passa na Coreia. Leonardo DiCaprio falou que é um grande fã de Round 6, então talvez se o tempo permitir, nós podemos convidá-lo para se juntar aos jogos”, disse Hwang.

O autor informou ainda que a segunda temporada começará a ser filmada em 2023 e lançada em 2024 e destacou que a sequência da produção terá aumentos de orçamentos.

Hwang Dong-hyuk durante o Emmy Awards 2022. Foto: Jae C. Hong / AP Photo

No Emmy 2022, Round 6 venceu o prêmio de melhor ator de drama, para Lee Jung-jae, e melhor direção de drama, para Hwang Dong-hyuk. Ambos foram os primeiros asiáticos, de uma produção não inglesa, a serem agraciados em suas categorias.

A indicação do longa-metragem em 14 delas já havia sido algo histórico para a premiação da Academia de Artes e Ciências Televisivas . Com as vitórias, ela começa a seguir os passos de Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2020.

No enredo da série, centenas de pessoas com problemas financeiros participam de um jogo doentio de sobrevivência valendo prêmio milionário em dinheiro.

Reality show

Em junho, a Netflix anunciou o reality show Squid Game: The Challenge, inspirado na série Round 6, mas ainda não há previsão de estreia. Hwang confessou que está em paz com isso. “Queria fazer esse show para as pessoas perceberem que o mundo é injusto e se perguntarem por que e onde podemos começar a fazer mudanças,” afirmou ele, em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Hwang também falou sobre o reality durante o Emmy e disse que se encontrou com os produtores do projeto para entender as reais intenções deles.

“O que espero é que eles continuem minha visão e intenção o máximo possível para o show. Acho que, embora nosso programa tenha uma mensagem bastante pesada, e sei que há algumas preocupações em levar essa mensagem e criá-la em um reality show com um prêmio em dinheiro, sinto que quando você leva as coisas muito a sério, essa não é realmente a melhor maneira de ir para a indústria do entretenimento. Realmente não abre um grande precedente”, falou.

Segundo o streaming, Squid Game: The Challenge pretende ser “o maior reality show de todos os tempos, com o maior prêmio de todos os tempos”. Serão 456 competidores de todos os cantos do mundo, brigando pela chance de levar US$ 4,56 milhões.

Os participantes irão jogar várias das brincadeiras mostradas na série, e outras desenvolvidas ou adaptadas especialmente para o reality, Segundo informou a Variety. A única exigência para participação é que o indivíduo seja fluente na língua inglesa.

