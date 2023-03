Letícia Cazarré lamenta mais uma internação da filha: ‘Precisa ter paciência’

Letícia Cazarré deu detalhes sobre a nova internação de sua filha, Maria Guilhermina, de 1 ano de idade. A bebê, fruto de seu relacionamento com Juliano Cazarré está hospitalizada desde quarta-feira, 15.

Nos stories, Letícia explicou que foi ao médico com sua caçula e acabou surpreendida com exames que, até então, não estavam previstos. Ela sabia da internação da bebê, mas não contava que a pequena permaneceria no hospital durante mais tempo.

A criança, que sofre de cardiopatia congênita rara está em tratamento desde janeiro deste ano e, nessa última internação, ela precisava trocar a cânula da traqueostomia, uma abertura frontal na traqueia do paciente. O objetivo é levar ar até os pulmões dela.

“E o que parecia uma internação rápida para procedimentos simples vai virando mais uma vez uma estadia com coletas de sangue, eletroencefalogramas, intercorrência, convulsão, visita ao centro cirúrgico, acesso profundo, antibiótico venoso”, desabafou.

“Aquele pacote completo à la Guilhermina, que a gente já conhece, sabe que precisa ter paciência e muita atenção aos detalhes. Caridade para tratar as pessoas e muita oração e fé que vai dar tudo certo”, acrescentou.