Mulher de Juliano Cazarré pede orações para filha: ‘temperatura e frequência cardíaca instáveis’

A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Letícia Cazarré, usou as redes sociais nesta sexta-feira para pedir orações pela filha aos seus seguidores. A pequena Maria Guilhermina está sendo acompanhada por uma equipe que reúne médicos e fisioterapeutas para tratar uma instabilidade na temperatura e frequência cardíaca da menina, de acordo com a mãe.

Maria Guilhermina, filha caçula de Juliano Cazarré com a stylist Letícia Cazarré, está passando por um tratamento em casa. Foto: Reprodução/Instagram/@leticiacazarre

“Desde ontem estamos trabalhando duro com uma equipe de 6 médicos e 5 fisioterapeutas para manter essa princesa em casa, sem precisar internar de novo! Rezem por ela. Estamos fazendo todos os exames para saber por que está com temperatura e frequência cardíaca instáveis... Mas o aspecto geral dela é muito bom!”, escreveu Letícia em uma publicação no Instagram.

Em 10 de setembro, a bebê de um ano foi parar em uma Unidade de Tratamento Intensivo após ter febre e apresentar dificuldade de respiração. Maria Guilhermina, que foi diagnosticada com anomalia de Ebstein logo nos primeiros dias de vida, recebeu medicação endovenosa e ficou internada até o dia 21 do mesmo mês. A menina é a quinta filha de Leticia com o ator que está no ar na novela Fuzuê. Os dois estão esperando o sexto filho do casal.