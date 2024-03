Letícia Colin mostra sua casa no Rio; veja vídeo

Letícia Colin abre as portas de sua casa Foto: Reprodução de vídeo YouTube / Westwing Brasil

A atriz Letícia Colin abriu as portas de sua casa no Rio de Janeiro, para o canal Westwing Brasil. Leticia vive com o marido, ator e apresentador Michel Malamed e o filho do casal, Uri, de 4 anos. A casa se destaca pela janela grande com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, uma enorme estante de livros na sala e objetos de arte com valor afetivo. Assista abaixo:

Destaque para luminária colorida de plástico simulando correntes e para os tons terrosos da decoração que deixam os cômodos ainda mais aconchegantes.

Luminária colorida é um dos destaques da casa Foto: Reprodução de vídeo / Westwing Brasil

Casa da atriz tem uma bela vista do Rio de Janeiro Foto: Reprodução de vídeo Youtube / Westwing Brasil